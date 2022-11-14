"Что за хроническая травма мешает Зобнину приехать в сборную? Честно скажу, я не знаю, лично не обсуждал эту тему. Знаю, что у него был разговор с Карпиным, это их личная беседа, но подробностей не знаю", — цитирует Литвинова "Чемпионат".
Напомним, ранее Зобнин объяснил, что попросил Карпина не вызывать его в сборную из-за хронических проблем со здоровьем.
В ноябре россияне примут участие в товарищеских встречах против Узбекистана и Таджикистана.
В составе "Спартака" 28-летний футболист успел провести 17 матчей текущего чемпионата России. Хавбек отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Литвинов: не знаю, какая травма мешает Зобнину приехать в сборную. У него был разговор с Карпиным
Полузащитник сборной России "Спартака" Руслан Литвинов поделился мнением о невызове одноклубника Романа Зобнина в национальную команду.
Фото: Global Look Press