"Сесар счастлив в "Локомотиве", у него контракт, ему все нравится. Может ли он покинуть команду летом? Это исключено", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Сесар Монтес, играющий на позиции центрального защитника, перешел в стан московского "Локомотива" из испанской "Альмерии" в сентябре прошлого года. Стороны подписали контракт до лета 2029 года. В составе "железнодорожников" 28-летний футболист сборной Мексики принял участие в 16 матчах чемпионата и 4 играх Кубка России, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей.
"Это исключено". Агент Монтеса заявил, что защитник не покинет "Локомотив" этим летом
Агент Серхио Визуете, работающий с защитником "Локомотива" Сесаром Монтесом высказался о будущем игрока.
Фото: ФК "Локомотив"