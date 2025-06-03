По информации источника, вингер Алексей Сутормин в ближайшее время может стать игроком "Локомотива".
Напомним, ранее сегодня, 3 июня, "Зенит" объявил об уходе 31-летнего нападающего по истечении контракта. Футболист выступал за петербургский клуб с 2019 года.
Минувший сезон Сутормин провел в аренде в "Ростове", за который провел 33 матча и записал на свой счет два гола и голевую передачу.
Источник: "РБ Спорт"
Сутормин может перейти в "Локомотив"
Алексей Сутормин может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: ФК "Зенит"