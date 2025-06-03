"Надо было это собрание собирать до начала стыковых матчей и оперативно принимать решение. Какое бы решение ни было принято сегодня, оно уже будет неспортивное", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".
Напомним, "Пари НН" финишировал по итогам этого сезона российской Премьер-лиги в зоне стыковых матчей, в которых не смог обыграть по сумме двух встреч "Сочи" (2:1, 1:3). Однако у клуба есть шанс занять место "Химок", не прошедших лицензирование, если такое решение будет принято Российским футбольным союзом.
"Оренбург" занял 15-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Команда напрямую вылетела в Первую лигу по итогам чемпионата.
Черданцев - о 16-й команде в РПЛ: какое бы решение ни было принято, оно уже будет неспортивное
Известный комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о том, кого должны оставить в РПЛ по итогам сезона.
Фото: "Чемпионат"