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Источник: "Факел", "Оренбург" и "Пари НН" исключены из РПЛ

"Балтика", "Торпедо" и "Сочи" вошли в состав РПЛ.
Фото: РПЛ
"Факел", "Оренбург" и "Пари НН" были исключены из РПЛ на основании решения общего собрания. В состав лиги были приняты "Балтика", "Торпедо", а также "Сочи".

Ранее стало известно, что в новом сезоне не будут участвовать "Химки", не сумевшие получить лицензию. Однако вопрос о месте подмосковной команды будет решаться на заседании исполкома Российского футбольного союза.

Источник: "Чемпионат"

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