"Факел", "Оренбург" и "Пари НН" были исключены из РПЛ на основании решения общего собрания. В состав лиги были приняты "Балтика", "Торпедо", а также "Сочи".
Ранее стало известно, что в новом сезоне не будут участвовать "Химки", не сумевшие получить лицензию. Однако вопрос о месте подмосковной команды будет решаться на заседании исполкома Российского футбольного союза.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Факел", "Оренбург" и "Пари НН" исключены из РПЛ
"Балтика", "Торпедо" и "Сочи" вошли в состав РПЛ.
Фото: РПЛ