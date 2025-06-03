- Моя позиция совершенно простая. Есть документ, регламент, есть определенный документооборот по этому поводу. Регламент чемпионата России давно уже принят, и он не может меняться. Согласно этому документу решать должен РФС, и не снимать с себя ответственности. Решать и объяснить своё решение, а не просто рассказывать сказки про то, как мы когда?то окажемся в Европе и будем там играть, - передаёт слова Первака "Матч ТВ".
Подмосковные "Химки", которые в сезоне-2024/2025 финишировали в Российской премьер-лиге на 12-й позиции и сохранили своё место в дивизионе по спортивному принципу, не смогли получить необходимую для выступления в РПЛ лицензию из-за финансовых проблем. При этом "Пари НН", который финишировал на 13-м месте, проиграл в стыковых матчах представителю Первой лиги "Сочи" (2:1, 1:3).
Ранее появилась информация, что РФС будет принимать решение о том, какой клуб заменит "Химки", на основании решения РПЛ, при этом на освободившееся место претендует "Пари НН" и занявшие места в зоне прямого вылета "Оренбург" и воронежский "Факел".
Первак: по регламенту вопрос с 16-м клубом РПЛ должен решать РФС. Не снимать с себя ответственность
Экс-генеральный директор "Спартака" Юрий Первак прокомментировал ситуацию с определением полного состава РПЛ на сезон-2025/2026.
Фото: РФС