- Нормальная игра, хорошо сыграли, довольны результатом. О принципиальности матча для Гончаренко не знаю, не могу за него отвечать, ему надо этот вопрос задать. Не думаю, что принципиальный, чисто кубковый матч. Болельщиков много собралось - все нормально. Это важно, чтобы стадион был заполнен, - приводит комментарий Иванова Sport24.
Сегодня в 5 туре Кубка России "Урал" дома принимал московский ЦСКА. В основное время командам распечатать ворота не удалось. В серии пенальти сильнее оказались "шмели". У "армейцев" свои попытки не реализовали бразильский защитник Мойзес, он пробил выше ворот и нападающий Никита Ермаков, его удар отбил Помазун. Победа позволила "Уралу" набрать 11 очков и возглавить группу D. В матче первого круга ЦСКА одержал победу со счетом 2:1, победный гол на 90 минуте забил сербский защитник "армейцев" Гайич.
Напомним, "Урал" возглавляет Виктор Гончаренко. Раньше наставник работал в ЦСКА, но в 2021 году был уволен. Отметим, что игру посетило 15247 зрителя. Это рекорд "Екатеринбург Арены" в этом сезоне.
Григорий Иванов – о победе над ЦСКА: нормальная игра, хорошо сыграли, довольны результатом
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал победу над ЦСКА в Кубке России.
Фото: ФК "Урал"