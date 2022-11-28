– Для нас важны два показателя. Первый – количество ключевых ошибок, не исправленных VAR. Оно неуклонно снижается. За 18 туров ключевых ошибок меньше, чем в прошлом. Мы начали привлекать молодых судей. И если говорить о ключевых ошибках, то, в основном, они приходятся на их счет. С другой стороны, мы видим меньше скандалов и конфликтов, связанных с судейскими решениями. Считаю, качество судейства улучшается. Мы делаем большую работу по развитию судейства и подготовке судей, – цитирует Дюкова Sport24.
Александр Валерьевич Дюков был назначен президентом Российского футбольного союза в феврале 2019 года. До этого Дюков являлся председателем правления в футбольном клубе "Зенит" из Санкт-Петербурга (с мая 2017 года по февраль 2019 года) и президентом того же клуба (с марта 2008 года по май 2017 года). Ранее Александр Валерьевич рассказывал, что РФС рассмотрит переход в азиатскую конфедерацию. Главой департамента судейства РФС является Павел Юрьевич Каманцев. Самым свежим примером массовых судейских решений является вчерашний матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком", когда главный арбитр Владимир Москалев показал шесть красных карточек за массовую драку футболистов обеих команд. Эту встречу должен был судить Сергей Карасев, простудившийся за несколько дней до игры.
Дюков: мы делаем большую работу по развитию судейства и подготовке судей. Считаю, что качество судейства улучшается
Президент РФС Александр Дюков оценил качество судейства в первой части сезона Российской премьер-лиги.
Фото: РИА Новости