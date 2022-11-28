Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Камерун
13:00
СербияНе начат
П1 4.7X 3.5П2 1.84
Южная Корея
16:00
ГанаНе начат
П1 2.7X 3.05П2 2.9
Бразилия
19:00
ШвейцарияНе начат
П1 1.52X 4.8П2 7.6
Португалия
22:00
УругвайНе начат
П1 2.06X 3.25П2 4
Сделать ставку

Дюков: мы делаем большую работу по развитию судейства и подготовке судей. Считаю, что качество судейства улучшается

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент РФС Александр Дюков оценил качество судейства в первой части сезона Российской премьер-лиги.
Фото: РИА Новости
– Для нас важны два показателя. Первый – количество ключевых ошибок, не исправленных VAR. Оно неуклонно снижается. За 18 туров ключевых ошибок меньше, чем в прошлом. Мы начали привлекать молодых судей. И если говорить о ключевых ошибках, то, в основном, они приходятся на их счет. С другой стороны, мы видим меньше скандалов и конфликтов, связанных с судейскими решениями. Считаю, качество судейства улучшается. Мы делаем большую работу по развитию судейства и подготовке судей, – цитирует Дюкова Sport24.

Александр Валерьевич Дюков был назначен президентом Российского футбольного союза в феврале 2019 года. До этого Дюков являлся председателем правления в футбольном клубе "Зенит" из Санкт-Петербурга (с мая 2017 года по февраль 2019 года) и президентом того же клуба (с марта 2008 года по май 2017 года). Ранее Александр Валерьевич рассказывал, что РФС рассмотрит переход в азиатскую конфедерацию. Главой департамента судейства РФС является Павел Юрьевич Каманцев. Самым свежим примером массовых судейских решений является вчерашний матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком", когда главный арбитр Владимир Москалев показал шесть красных карточек за массовую драку футболистов обеих команд. Эту встречу должен был судить Сергей Карасев, простудившийся за несколько дней до игры.


Дюков РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Орлов: потасовка между "Зенитом" и "Спартаком" случилась из-за того, что Москалев закрывал глаза на фолы спартаковцев 1
Мората установил уникальный рекорд сборной Испании на ЧМ
Луис Энрике: собираемся победить Японию и занять в группе первое место. Мы полностью уверены в том, что делаем
Нападающий "Ростова" Егор Голенков стал лучшим бомбардиром Пути РПЛ Кубка России
Лукас Вера: уверен, что в будущем Сычевой перейдет в "Барселону". Он потянет этот уровень 3
Зиньковский – о планах на отпуск: будет время походить на хоккейный "Спартак". На баскетболе придется сходить на ЦСКА
Сторожук – об уходе из "Краснодара": не знаю, клянусь. Честно, не знаю
Дюков: мы делаем большую работу по развитию судейства и подготовке судей. Считаю, что качество судейства улучшается 3
Нойер повторил рекорд чемпионатов мира среди вратарей
Аршавин – о матче "Зенит" – "Спартак": болельщики за последние 15-20 минут получили то, чего не получали весь матч
Goal: несколько футболистов сборной Бразилии участвовали в тренировках с ограничениями из-за болезни
Луис Энрике: нам не хватало веры в то, что мы можем доставить Германии еще больше неприятностей 1
Флик – про 1:1 с Испанией: команда добилась колоссального успеха, я горжусь ей. На поле вышли воины, не щадившие себя
Ловрен – о сравнении ЧМ в России и Катаре: преимущество ЧМ в Катаре – ты не перемещаешься много, не путешествуешь
Песьяков: сможем ли бороться за медали? Если сохраним всех лидеров, все возможно. Задачу не вылететь уже выполнили 2
-