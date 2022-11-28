"Думаю, что КДК РФС будет рассматривать нарушение статьи 97 Дисциплинарного регламента «Драка», за которое положена дисквалификация на 6 матчей. Не думаю, что удары Николсона и Родригао будут рассматриваться отдельно, будут смотреть всё вместе. И это точно будет дисквалификация на 6 матчей в Кубке России", – цитирует юриста Metaratings.
"Зенит" принял "Спартак" на своем поле днем ранее в матче заключительного тура групповой стадии Кубка России (0:0, 4-2). После финального свистка на поле началась массовая драка, участниками которой, в том числе, стали форвард красно-белых Шамар Николсон и защитник питерцев Родригао. По итогам инцидента ямаец и бразилец получили по красной карточке. В составе "Зенита" также были удалены Барриос и Малком, в составе "Спартака" - Селихов и Соболев.
Юрист Прокопец: удары Николсона и Родригао – это точно дисквалификация на 6 матчей в Кубке России
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, какое наказание может грозить Шамару Николсону и Родригао за участие в массовой драке в матче Кубка между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"