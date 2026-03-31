"Спартак" готовится продлить контракт с аргентинским полузащитником — источник

Московский "Спартак" готов предложить новый контракт одному из своих легионеров.
Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Речь идёт об аргентинце Эсекьеле Барко, выступающем за красно-белых с июля 2024 года.

Срок нового соглашения пока неизвестен, но сообщается, что Барко будет зарабатывать более 3 млн евро в год. По нынешнему контракту его годовая зарплата составляет 2,5 млн евро.

Всего в составе красно-белых Эсекьель Барко на данный момент провёл 63 матча, в которых забил 19 мячей и отдал 16 результативных передач. Текущее соглашение аргентинца со "Спартаком" истекает 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 14 млн евро.

