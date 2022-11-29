Как сообщают СМИ со ссылкой на службу коммуникаций РФС, "Зенит" просит ЭСК рассмотреть удаления колумбийца Вильмара Барриоса и бразильца Малкома и неудаления голландца Квинси Промеса и россиянина Наиля Умярова.
Отмечается, что ЭСК уже направил запросы в клуб с просьбой предоставить видеоматериалы. После получения технических записей и записей с камер стадиона комиссия проведет анализ эпизодов и вынесет по ним решения.
Напомним, что основное время матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком"(0:0, 4:2 пен.) закончилось массовой дракой, в ходе которой шесть игроков получили красные карточки. Среди них Барриос и Малком.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" обратился в ЭСК в связи с неудалением Промеса и Умярова в Кубке России
"Зенит" обратился в ЭСК РФ по итогам матча со "Спартаком" в рамках Кубка России по нескольким эпизодам.
Фото: РИА-Новости