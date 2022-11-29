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"СЭ": "Зенит" обратился в ЭСК в связи с неудалением Промеса и Умярова в Кубке России

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"Зенит" обратился в ЭСК РФ по итогам матча со "Спартаком" в рамках Кубка России по нескольким эпизодам.
Фото: РИА-Новости
Как сообщают СМИ со ссылкой на службу коммуникаций РФС, "Зенит" просит ЭСК рассмотреть удаления колумбийца Вильмара Барриоса и бразильца Малкома и неудаления голландца Квинси Промеса и россиянина Наиля Умярова.

Отмечается, что ЭСК уже направил запросы в клуб с просьбой предоставить видеоматериалы. После получения технических записей и записей с камер стадиона комиссия проведет анализ эпизодов и вынесет по ним решения.

Напомним, что основное время матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком"(0:0, 4:2 пен.) закончилось массовой дракой, в ходе которой шесть игроков получили красные карточки. Среди них Барриос и Малком.

Источник: "СЭ"


Зенит Спартак Барриос Промес Умяров Малком
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