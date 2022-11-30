Как сообщает источник, "Урал" уже сделал "Спартаку" предложение о выкупе Сунгатулина. Фаниль на правах аренды перебрался в команду в июле этого года. С того момента он провел за "шмелей" 16 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отмечался результативными действиями. Арендное соглашение полузащитника истекает в конце сезона.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сунгатулина в 400 тысяч евро. В декабре этого года ему исполняется 21 год.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Урал" рассчитывает выкупить у "Спартака" Сунгатулина
Полузащитник "Спартака" Фаниль Сунгатулин, выступающий на правах аренды за "Урал", может оформить полноценный переход в екатеринбургский клуб.
Фото: ФК "Урал"