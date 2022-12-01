Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
0 - 0 0 0
БельгияЗавершен
Канада
1 - 2 1 2
МароккоЗавершен
Япония
0 - 0 0 0
Испания1 тайм
П1 7X 4П2 1.48
Коста-Рика
0 - 0 0 0
Германия1 тайм
П1 42X 10.5П2 1.05
Реклама лига ставок Сделать ставку

Тренер "Акрона" Калешин – о стажировке в ХК "Торпедо": хочу адаптировать хоккейные детали в футболе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Евгений Калешин поделился подробностями предстоящей стажировки в ХК "Торпедо".
Фото: ФК "Балтика"
"Интересно посмотреть, как работает штаб "Торпедо", как происходит коммуникация между тренерами. Появилась возможность посмотреть, как занимаются хоккеисты, почерпнуть детали из другого вида спорта. Может, получится адаптировать их в футболе. Стажировка будет длиться 4-5 дней", - цитирует тренера Metaratings.

"Торпедо" в предыдущем сезоне по итогам регулярного чемпионата оказалось на 9-м месте в Западной конференции и не смогло выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Летом на пост главного тренера был назначен Игорь Ларионов – под его руководством команда идет на 4-й строчке с 46-ю очками после 36-ти матчей.

Калешин возглавил «Акрон» по ходу нынешнего сезона, тольяттинский коллектив по итогам 20-ти туров Первой лиги набрал 22 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.


Акрон Первая лига Калешин
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Каррера – о дисквалификации игроков "Зенита" и "Спартака": этим могут воспользоваться конкуренты
Globo: "Интернасьонал" выкупит Вандерсона у "Краснодара"
Мората, Ольмо и Бускетс - в составе сборной Испании на матч ЧМ-2022 против Японии
Мюллер, Мусиала и Киммих - в составе сборной Германии на матч ЧМ-2022 против Коста-Рики
Тренер сборной Бельгии Мартинес: это был мой последний матч во главе команды 1
Metaratings: "Зенит" и ЦСКА заработали деньги за выход Ловрена и Влашича в плей-офф ЧМ-2022 1
Бельгия забила 1 гол на ЧМ-2022. Это худший результат команды с 1930 года 1
"Сабаил" – о возможном назначении Кержакова: это неправда, мы доверяем своему главному тренеру
Сборная Марокко установила рекорд по набранным очкам на ЧМ среди африканских команд
Суарес – об игре рукой в матче против Ганы на ЧМ-2010: я не буду извиняться за это, нельзя жить прошлым 1
Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места в группе F благодаря победе над Канадой 4
Бельгия не прошла в плей-офф ЧМ-2022, сыграв вничью с Хорватией 7
Главный тренер Португалии: шансы, что Роналду сыграет против Южной Кореи, 50 на 50
Камоцци: Промесу не дали красную карточку? Невероятное решение! 1
Тренер "Акрона" Калешин – о стажировке в ХК "Торпедо": хочу адаптировать хоккейные детали в футболе