"Интересно посмотреть, как работает штаб "Торпедо", как происходит коммуникация между тренерами. Появилась возможность посмотреть, как занимаются хоккеисты, почерпнуть детали из другого вида спорта. Может, получится адаптировать их в футболе. Стажировка будет длиться 4-5 дней", - цитирует тренера Metaratings.
"Торпедо" в предыдущем сезоне по итогам регулярного чемпионата оказалось на 9-м месте в Западной конференции и не смогло выйти в плей-офф Кубка Гагарина. Летом на пост главного тренера был назначен Игорь Ларионов – под его руководством команда идет на 4-й строчке с 46-ю очками после 36-ти матчей.
Калешин возглавил «Акрон» по ходу нынешнего сезона, тольяттинский коллектив по итогам 20-ти туров Первой лиги набрал 22 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Тренер "Акрона" Калешин – о стажировке в ХК "Торпедо": хочу адаптировать хоккейные детали в футболе
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Евгений Калешин поделился подробностями предстоящей стажировки в ХК "Торпедо".
Фото: ФК "Балтика"