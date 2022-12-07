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Осинькин: Пруцев и Сергеев вгрызлись зубами за свои места в клубах. Правда, Иван не настолько ярок, как в "Крыльях"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением об игре бывших футболистов команды Ивана Сергеева и Данила Пруцева за "Зенит" и "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Хорошо вгрызлись зубами за свои места Пруцев и Сергеев. Правда, Иван не настолько ярок в качестве игры, как был в "Крыльях", но он продолжает забивать и делать то, благодаря чему становится важным. Помимо голов многие игроки делают такой большой объем работы, который позволяет раскрыться партнерам. Ваня умеет так играть. У Пруцева в последние два месяца появился шанс. И сейчас он становится одним из лидеров "Спартака". Тот объем работы, который он выполняет, позволяет ему быть важной частью команды, – цитирует Осинькина "РБ Спорт".

Иван Сергеев перешел в "Зенит" из "Крыльев Советов" в январе 2022 года. До этого он выступал за самарский клуб с августа 2020 года. До "Крыльев" Иван представлял такие клубы, как "Тамбов", "Торпедо", "Строгино Москва", "Рига". В текущем сезоне Сергеев провел 22 матча за "Зенит", забил в них девять мячей, отдал пять результативных передач. Всего за "Зенит" у Сергеева на данный момент накопилось 14 голов и 8 результативных передач. За "Крылья Советов" он забил 51 мяч и отдал 15 результативных передач в 66-ти играх. Даниил Пруцев перешел из "Крыльев Советов" в московский "Спартак" в январе 2022 года. До этого Пруцев играл за "Сочи" и "Чертаново". В текущем сезоне Даниил принял участие в 22-ух матчах за красно-белых, забил один мяч и отдал три результативных передачи. Контракт Пруцева со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года.


Осинькин Сергеев Пруцев Крылья Советов Зенит Спартак
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