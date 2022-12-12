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Globo Esporte: "Фламенго" договорился со "Спартаком" о переходе защитника Айртона

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Бразильский защитник московского "Спартака" Айртон близок к полноценному переходу во "Фламенго".
Фото: соцсети футбольного клуба "Фламенго"
Бразильский "Фламенго" договорился со "Спартаком" о переходе защитника Айртона и заплатит за полноценный трансфер бразильца 7 млн евро. 25-летний футболист подпишет контракт на четыре года.

Бразильский защитник Лукас Айртон, играющий на левом фланге обороны, перешел в московский "Спартак" в январе 2019 года из бразильского клуба Флуминенсе за 7 миллионов евро. В "Спартаке" Айртон отыграл 108 матчей, забил четыре мяча и отдал одиннадцать голевых передач. В марте 2022 года Лукас перешел во "Фламенго" на правах аренды. В текущем сезоне он провел за эту команду 41 игру. На его счету два гола и шесть ассистов. По изначальному соглашению между "Спартаком" и "Фламенго" аренда Айртона должна закончиться 31 декабря 2022 года, но сейчас бразильская сторона близка к полноценному трансферу крайнего защитника.

Источник: Globo Esporte


Фламенго Спартак Айртон
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