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Гурцкая – о Дзюбе: не интересно, куда он пойдет. Если в "Торпедо", то клуб поборется за выживание

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Футбольный менеджер Тимур Гурцкая поделился мнением о будущем форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается будущего Дзюбы, то я слышал только о клубе из Кипра. Другого ничего не слышал, и, честно, не интересно, куда пойдет Дзюба. Если он решит пойти в "Торпедо", то хорошо, порадуемся за клуб, поборются за выживание", — цитирует Гурцкаю Sport24.

Напомним, в ноябре стало известно, что Дзюба расторг контракт с турецким клубом "Адана Демирспор". За 4 матча в национальном первенстве футболист забил 1 мяч.

В СМИ сообщалось, что интерес к 34-летнему нападающему проявляет "Торпедо", которое по итогам первой части чемпионата России располагается на последнем месте в турнирной таблице.


Гурцкая Дзюба Торпедо
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