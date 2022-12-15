Едвай приостановит контракт с "Локомотивом" и уйдет в один из клубов чемпионата ОАЭ: также о приостановке контрактов с "Локомотивом" думают Изидор и Камано.
Тин Едвай перешел в московский "Локомотив" летом 2021 года из немецкого клуба "Байер" из Леверкузена. До этого Едвай представлял такие команды, как "Аугсбург", "Рома" и "Динамо Загреб", чьим воспитанником он и является. Контракт Тина с "железнодорожниками" на данный момент рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Едвай провел за "Локомотив" 16 матчей, результативными действиями не отмечался. Напомним, что "железнодорожники" идут на четырнадцатом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, располагаясь в зоне стыковых матчей. Недавно у команды сменился главный тренер – из "Пари НН" пришел Михаил Галактионов.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Едвай приостановит контракт с "Локомотивом" и уйдет в один из клубов чемпионата ОАЭ
Хорватский защитник московского "Локомотива" Тин Едвай близок к приостановке контракта с клубом.
Фото: Sport24