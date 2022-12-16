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Вилков: у меня нет негатива к "Спартаку". Это лишь мнение Заремы и Федуна

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Экс-судья Михаил Вилков высказался по поводу своего отношения к "Спартаку".
Фото: Getty Images
- По мнению Заремы Салиховой и Леонида Федуна, у меня был негатив к "Спартаку". Но сейчас нет ни ее, ни его. И это лишь их мнение, - приводит комментарий Вилкова Metaratings.

Михаил Вилков завершил свою карьеру арбитра весной 2021 года. Судья был отстранен за результативные ошибки в матче "Локомотив" – "Ростов" (4:1). Также судью часто критиковали спартаковское руководство и болельщики. Они считали, что Михаил предвзят к их команде. В частности, отмечалось, что Вилков часто ошибается в пользу "Зенита". Арбитр очень часто высказывается по поводу событий в российском футболе. Например, нижегородец очень часто критикует экс-наставника "Рубина" Леонида Слуцкого.


Спартак Федун Салихова
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