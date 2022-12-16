Журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале сообщил об интересе к Илье Кухарчуку со стороны московского "Торпедо", которое замыкает турнирную таблицу РПЛ.
Илья Кухарчук перешел в подмосковные "Химки" в январе 2019 года из футбольного клуба "Томь" в статусе свободного агента. Еще ранее Илья выступал за "Тамбов", "Балтику", "Енисей" и другие российские команды. Сейчас Кухарчук находится в возрасте 32-х лет. Его действующий контракт с "Химками" рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Илья провел за нынешний клуб десять матчей, забил два мяча, отдал одну голевую передачу. В общей сумме Кухарчук отыграл 468 минут в Российской премьер-лиге и Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ильи в 600 тысяч евро.
Журналист Ильев: Кухарчук с большой долей вероятности перейдет из "Химок" в "Торпедо"
Полузащитник подмосковных "Химок" Илья Кухарчук может перебраться в московское "Торпедо".