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Журналист Ильев: Кухарчук с большой долей вероятности перейдет из "Химок" в "Торпедо"

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Полузащитник подмосковных "Химок" Илья Кухарчук может перебраться в московское "Торпедо".
Журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале сообщил об интересе к Илье Кухарчуку со стороны московского "Торпедо", которое замыкает турнирную таблицу РПЛ.



Илья Кухарчук перешел в подмосковные "Химки" в январе 2019 года из футбольного клуба "Томь" в статусе свободного агента. Еще ранее Илья выступал за "Тамбов", "Балтику", "Енисей" и другие российские команды. Сейчас Кухарчук находится в возрасте 32-х лет. Его действующий контракт с "Химками" рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне Илья провел за нынешний клуб десять матчей, забил два мяча, отдал одну голевую передачу. В общей сумме Кухарчук отыграл 468 минут в Российской премьер-лиге и Кубке России. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Ильи в 600 тысяч евро.


Кухарчук Химки Торпедо
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