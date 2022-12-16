- Когда ваши клубы вернутся в Европу, российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше. Российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует. Раньше все знали "Спартак", "Зенит", а сейчас всем плевать на эти команды, - приводит комментарий экс-тренера "Зенита" "РБ Спорт".
В нынешним розыгрыше Российской премьер-лиги "Зенит" и "Спартак" борются за чемпионство. Команда Сергея Семака опережает подопечных Гильермо Абаскаля на 6 баллов. В этом сезоне петербуржцы и москвиче должны были играть в евротурнирах. "Зенит" стал чемпионом России и начинал бы с группового раунда Лиги чемпионов, а "Спартак", благодаря победе с кубке России, с группового этапа Лиги Европы. Но российские клубы из-за политических санкций не принимают участие в еврокубках. Национальная команда также не может играть в международных турнирах.
Властимил Петржела известен в России по работе с "Зенитом". С петербуржкой командой чех выигрывал серебряные медали чемпионата России.
Петржела: российский футбол деградирует, он никому не нужен в мире
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о ситуации в российском футболе.
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