КДК РФС отменил красную карточку игрока "Сочи" в матче с "Балтикой"

КДК РФС опубликовал заявление по эпизоду в матче РПЛ между "Сочи" и "Балтикой".

"В соответствии с частью 1 статьи 52 дисциплинарного регламента РФС - исправить ошибку, допущенную судьей в матче Мир Российской Премьер-лиги по футболу между ФК "Балтика" - ФК "Сочи", который состоялся 21 марта 2026 года. Отменить ошибочно примененное удаление футболисту ФК "Сочи" г. Сочи Кириллу Заике", - написано в официальном заявлении КДК РФС.

21 марта состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и "Сочи". Встреча проходила на "Ростех Арене". Подопечные Андрея Талалаева одержали победу со счетом 4:0. Защитник гостей Кирилл Заика получил красную карточку в компенсированное ко второму тайму время.На данный момент "Балтика" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. "Сочи" располагается на 16-й строчке с 9 баллами в своем активе.