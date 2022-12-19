– Сейчас "Спартаку" важно отдохнуть и подготовиться, чтобы сохранить темп, который команда набрала в конце года", – приводит слова Реброва "Матч ТВ".
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона московский "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, имея на своем счету 36 очков. От привычно лидирующего "Зенита" красно-белые отстают на шесть очков. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. В составе "Спартака" выступает один из лучших бомбардиров чемпионата России – атакующий полузащитник Квинси Промес. Голландский лидер красно-белых забил столько же мячей, сколько и российский форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой. Летом 2022 года московский "Спартак" возглавил новый специалист – испанец Гильермо Абаскаль, пришедший на смену итальянцу Паоло Ваноли.
Ребров: "Спартаку" важно сохранить темп, который команда набрала в конце года
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров выразил мнение, что команде надо как следует подготовиться на зимних сборах, чтобы весной быть в хорошей форме.
Фото: РИА Новости