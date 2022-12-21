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Аджоев: будущее Кононова? Все узнаете после Нового года

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Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал о будущем главного тренера команды Олега Кононова.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
– Будущее Кононова? Все узнаете после Нового года. Сейчас все в отпуске, – передает слова Аджоева "РБ Спорт".

Тульский "Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги по итогам двадцати сыгранных туров. Клуб из Тулы имеет на своем счету тридцать два очка. Для сравнения – лидирующая "Балтика" набрала сорок одно. Олег Кононов возглавил тульский "Арсенал" минувшим летом, но его контракт заключен не на столь длительный срок и рассчитан до конца текущего сезона. Больше всего Кононов известен по работе (не очень удачной) с московским "Спартаком". До этого у Олега был более удачный период в "Краснодаре".


Первая лига Аджоев Кононов Арсенал Тула
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