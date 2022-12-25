"Крылья Советов" — не самый амбициозный и звёздный клуб. Самарскую команду можно назвать футбольным инкубатором, который растит игроков. "Локомотив" более статусный клуб, чем "Крылья", - цитирует Граната "Чемпионат".
Напомним, ранее уход Пиняева из "Крыльев Советов" подтвердил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сам футболист попрощался с болельщиками команды в соцсетях.
В СМИ сообщалось, что 18-летний нападающий близок к переходу в "Локомотив". Вместе с ним в столичный коллектив может перейти его партнер по команде Максим Глушенков.
Гранат – о Пиняеве в "Локомотиве": "Крылья" — не самый амбициозный клуб. Это футбольный инкубатор
Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением о возможном переходе форварда "Крыльев Советов" Сергея Пиняева в "Локомотив".
Фото: ФК "Рубин"