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Гранат – о Пиняеве в "Локомотиве": "Крылья" — не самый амбициозный клуб. Это футбольный инкубатор

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Экс-футболист сборной России Владимир Гранат поделился мнением о возможном переходе форварда "Крыльев Советов" Сергея Пиняева в "Локомотив".
Фото: ФК "Рубин"
"Крылья Советов" — не самый амбициозный и звёздный клуб. Самарскую команду можно назвать футбольным инкубатором, который растит игроков. "Локомотив" более статусный клуб, чем "Крылья", - цитирует Граната "Чемпионат".

Напомним, ранее уход Пиняева из "Крыльев Советов" подтвердил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сам футболист попрощался с болельщиками команды в соцсетях.

В СМИ сообщалось, что 18-летний нападающий близок к переходу в "Локомотив". Вместе с ним в столичный коллектив может перейти его партнер по команде Максим Глушенков.


Гранат Крылья Советов Пиняев
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