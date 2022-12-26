"Насколько я знаю решения о возрождении "Спартака-2" еще нет, но то, что идея обсуждается - уже хорошо. Если бы не было второй команды красно-белых, футболисты уходили бы в аренды, переходили в другие клубы, а потом "Спартак" обратно всех возвращал, а так ребята из двойки спокойно сейчас играют за основной состав", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Напомним, "Спартак" объявил о закрытии второй команды в конце предыдущего сезона. Решение объяснялось финансовыми трудностями красно-белых. На момент закрытия "Спартак-2" выступал в Первой лиге. Он финишировал на девятом месте в прошлом сезоне.
После ухода Леонида Федуна с поста президента клуба и смены руководства "Спартака" сообщалось, что двойка может быть возрождена. В этом случае "Спартак-2" будет заявлен для выступлений во Второй лиге.
Кузьмичев: решения о возрождении "Спартака-2" еще нет, но хорошо, что идея обсуждается
Экс-заместитель гендиректора "Спартака" по вопросам подготовки молодежи Владимир Кузьмичев прокомментировал слухи о возможном возрождении "Спартака-2".
Фото: ФК "Локомотив"