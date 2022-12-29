"Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно… УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение", — цитирует игрока "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что голосование по вопросу о переходе Российского футбольного союза в АФК пройдет 31 декабря. Изначально планировалось, что решение будет принято на заседании исполкома РФС, которое прошло 23 декабря.
ФИФА и УЕФА временно отстранили клубы и сборные России от турниров, проводимых международными организациями. Команды Премьер-лиги лишены права играть в нынешнем розыгрыше еврокубков, национальная сборная потеряла возможность отобраться на минувший чемпионат мира в Катаре и не была допущена до отборочного турнира Евро-2024.
Ари: переход РФС в АФК — очень плохое решение. УЕФА и ФИФА признают свою ошибку
Экс-футболист "Краснодара" Ари высказался о потенциальном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: РПЛ