Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
2 - 2 2 2
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
П1 4.2X 2.38П2 2.54
Атлетико
23:30
ЭльчеНе начат
П1 1.29X 5.8П2 11

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
0 - 2 0 2
МонпельеЗавершен
Реймс
2 - 1 2 1
РеннПерерыв
П1 1.64X 3.5П2 6.4
Ницца
23:00
ЛансНе начат
П1 3.05X 3.15П2 2.55
Марсель
23:00
ТулузаНе начат
П1 1.42X 5.2П2 6.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

Ари: переход РФС в АФК — очень плохое решение. УЕФА и ФИФА признают свою ошибку

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист "Краснодара" Ари высказался о потенциальном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: РПЛ
"Переход в Азию — очень плохое решение, это однозначно… УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение", — цитирует игрока "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что голосование по вопросу о переходе Российского футбольного союза в АФК пройдет 31 декабря. Изначально планировалось, что решение будет принято на заседании исполкома РФС, которое прошло 23 декабря.

ФИФА и УЕФА временно отстранили клубы и сборные России от турниров, проводимых международными организациями. Команды Премьер-лиги лишены права играть в нынешнем розыгрыше еврокубков, национальная сборная потеряла возможность отобраться на минувший чемпионат мира в Катаре и не была допущена до отборочного турнира Евро-2024.


Ари РФС АФК ФИФА УЕФА
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Асхабадзе: не могу быть удовлетворен 13-м местом "Факела". Но с учетом возможностей результат достойный
В Diario Sport выбрали 10 главных игроков-разочарований года. В их числе Роналду, Азар и Бэйл 1
Кечинов: лучший игрок года в мире, само собой, Месси. У нас - Промес 1 эксклюзив
Кечинов: тренер года в РПЛ - Абаскаль. Он провел колоссальную работу в "Спартаке" 2 эксклюзив
Корнюхин: в "Зените" Сафонову будет получше, чем в "Краснодаре" 2
Роналду получил предложение от европейского клуба, который выступает в ЛЧ. Он приостановил переговоры с "Аль-Насром" 2
Хесе - об отказе Мбаппе от перехода в "Реал": президент Франции не должен был убеждать его остаться
Директор "Енисея" Ивахов: главным тренером нашего клуба интересуется клуб РПЛ. Начался диалог
Журналист Ильев: спортивный директор Яровинский покинет "Рубин" 1
"РБ Спорт": "Зенит" подпишет Ду Кейроса летом, контракт рассчитан на 5 лет 3
Торрес: люди судят по голам, но я не нападающий. На поле даю "Барселоне" нечто особенное
Ари: переход РФС в АФК — очень плохое решение. УЕФА и ФИФА признают свою ошибку
Воронков: сейчас между Миранчуками нет большого разрыва. Антон – то, что нужно сегодняшнему "Локо" 1
Анчелотти: Азар в лучшей форме, чем перед ЧМ. В предстоящих матчах он будет важен для "Реала"
Орещук: я несильно люблю "Спартак", но Промес – лучший футболист 2022 года 5