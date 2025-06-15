- У меня ощущение, что в "Динамо" сейчас делают трансферы ради трансферов. Там сейчас есть кому забивать: и Гладышев, и Тюкавкин, надеюсь, скоро поправится. Для чего набираются футболисты в команду? Есть Гладышев, зачем покупать еще Сергеева? Осипенко, опять же. Для чего это делать? В довесок к Карпину?
Напомним, в пятницу, 13 июня, московское "Динамо" официально объявило о назначении на пост главного тренера команды Валерия Карпина. Соглашение с 56-летним специалистом, возглавляющим также национальную сборную России, рассчитано на три года.
Ранее в средствах массовой информации появились слухи о том, что состав бело-голубых в это летнее трансферное окно могут пополнить центральный защитник "Ростова" Максим Осипенко и центрфорвард самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев.
Источник: "Матч ТВ"
Селюк: ощущение, что в "Динамо" делают трансферы ради трансферов. Для чего Осипенко? В довесок к Карпину?
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о трансферной политике московского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"