"Егор Пруцев по окончанию аренды вернулся в расположении "Црвены Звезды". Наш клуб не будет активировать опцию выкупа игрока", - цитирует Голубина "СЭ".
Егор Пруцев, выступающий на позиции атакующего полузащитника провел вторую часть минувшего сезона в клубе "Целе" из Словении, куда он был отдан в аренду из "Црвены Звезды". Ранее он уже выступал на правах аренды за "Целе" в сезоне 2023/24. В составе словенской команды Пруцев сыграл 14 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.
Контракт 22-летнего хавбека с сербским клубом истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,5 миллиона евро.
В "Целе" сообщили, что не стали выкупать Пруцева у "Црвены Звезды"
Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин рассказал о будущем российского хавбека Егора Пруцева.
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