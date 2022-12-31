Журналист Ильев: в штаб Бердыева в "Сочи" войдут Кириченко, Хохлов и Мацюра. Точилин, скорее всего, покинет клуб

В тренерский штаб Курбана Бердыева в футбольном клубе "Сочи" войдут Дмитрий Кириченко, Александр Мацюра и Дмитрий Хохлов.

Российский журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале сообщил имена и фамилии специалистов, которые должны войти в тренерский штаб футбольного клуба "Сочи", главным тренером которого назначен Курбан Бердыев.







Вчера в СМИ появлялись ответы Кириченко и Точилина касаемо их будущего в футбольном клубе "Сочи". Кириченко намекнул, что заключит контракт с клубом после Нового года, а Точилин заверил, что его контракт с клубом остается в действии, а его будущее прояснится уже в январе. Курбан Бекиевич Бердыев был назначен главным тренером "Сочи" 25 декабря текущего года. Пока футболисты отдыхают и находятся в отпуске, но совсем скоро отправятся на сборы вместе с новым наставником.