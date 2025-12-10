Агент Сауся прокомментировал возможный уход игрока из "Балтики"

"Претенденты на Владислава Сауся будут. Прежде всего нужно договариваться с "Балтикой", - передает слова агента "РБ Спорт".
22-летний Владислав Саусь перешел в "Балтику" летом прошлого года из петербургского "Зенита"-2. Контракт футболиста с калининградским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. В нынешнем сезоне крайний защитник провел за команду 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился голом и двумя ассистами.
Андрей Талаев, агент защитника "Балтики" Владислава Сауся, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"