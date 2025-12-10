Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
2 - 3 2 3
КопенгагенЗавершен
Карабах
2 - 4 2 4
АяксЗавершен
Брюгге
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм
Бенфика
1 - 0 1 0
Наполи2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм
Байер
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Реал Мадрид
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Буде-Глимт2 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Пафос2 тайм

Агент Сауся прокомментировал возможный уход игрока из "Балтики"

Андрей Талаев, агент защитника "Балтики" Владислава Сауся, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"
"Претенденты на Владислава Сауся будут. Прежде всего нужно договариваться с "Балтикой", - передает слова агента "РБ Спорт".

22-летний Владислав Саусь перешел в "Балтику" летом прошлого года из петербургского "Зенита"-2. Контракт футболиста с калининградским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. В нынешнем сезоне крайний защитник провел за команду 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился голом и двумя ассистами.

