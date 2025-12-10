Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
2 - 3 2 3
КопенгагенЗавершен
Карабах
2 - 4 2 4
АяксЗавершен
Брюгге
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм
Бенфика
1 - 0 1 0
Наполи2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм
Байер
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Реал Мадрид
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Буде-Глимт2 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Пафос2 тайм

Макаров отреагировал на информацию о конфликте с экс-тренером "Динамо" по физподготовке

Нападающий "Динамо" Денис Макаров не стал рассказывать о конфликте с бывшим тренером команды по физподготовке Луисом Мартинесом.
Фото: ФК "Динамо"
"Это наши с ним личные отношения. Нет, никто никогда не узнает. Потому, что это между мной и им", - приводят слова Макарова "Известия".

Напомним, Луис Мартинес входил в тренерский штаб Валерия Карпина, который возглавлял московское "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года.

Денис Макаров, играющий на позиции вингера, провел в этом сезоне 12 матчей за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, забил 3 мяча и сделал один ассист.

