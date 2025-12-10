"Это наши с ним личные отношения. Нет, никто никогда не узнает. Потому, что это между мной и им", - приводят слова Макарова "Известия".
Напомним, Луис Мартинес входил в тренерский штаб Валерия Карпина, который возглавлял московское "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года.
Денис Макаров, играющий на позиции вингера, провел в этом сезоне 12 матчей за бело-голубых в РПЛ и Кубке России, забил 3 мяча и сделал один ассист.
Макаров отреагировал на информацию о конфликте с экс-тренером "Динамо" по физподготовке
Нападающий "Динамо" Денис Макаров не стал рассказывать о конфликте с бывшим тренером команды по физподготовке Луисом Мартинесом.
Фото: ФК "Динамо"