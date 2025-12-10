Экс-тренер "Краснодара" отказался возглавить "Динамо" - Sport24

По информации источника, бывший главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич отказался от предложения возглавить московское "Динамо".
С февраля нынешнего года Ивич работает в ОАЭ с клубом "Аль-Айн". 48-летний сербский специалист возглавлял краснодарскую команду с января 2023 года по март 2024-го.
Напомним, с 17 ноября исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения в 4 матчах.
Источник: Sport24
Московское "Динамо" продолжает поиски главного тренера.
Фото: ФК "Краснодар"