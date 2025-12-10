Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
2 - 3 2 3
КопенгагенЗавершен
Карабах
2 - 4 2 4
АяксЗавершен
Брюгге
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм
Бенфика
1 - 0 1 0
Наполи2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм
Байер
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Реал Мадрид
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Буде-Глимт2 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Пафос2 тайм

Экс-тренер "Краснодара" отказался возглавить "Динамо" - Sport24

Московское "Динамо" продолжает поиски главного тренера.
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, бывший главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич отказался от предложения возглавить московское "Динамо".

С февраля нынешнего года Ивич работает в ОАЭ с клубом "Аль-Айн". 48-летний сербский специалист возглавлял краснодарскую команду с января 2023 года по март 2024-го.

Напомним, с 17 ноября исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" является Ролан Гусев. Под его руководством бело-голубые одержали одну победу, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения в 4 матчах.

Источник: Sport24

