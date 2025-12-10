Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
2 - 3 2 3
КопенгагенЗавершен
Карабах
2 - 4 2 4
АяксЗавершен
Брюгге
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм
Бенфика
1 - 0 1 0
Наполи2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм
Байер
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Реал Мадрид
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Буде-Глимт2 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Пафос2 тайм

Погребняк: никого не могу назвать из "Зенита" в числе лучших игроков года

Бывший форвард "Зенита" Павел Погребняк выделил лучших футболистов уходящего 2025 года.
"В 2025 году меня больше впечатлили полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков и форвард "Краснодара" Джон Кордоба. Из "Зенита" никого не могу назвать в числе лучших футболистов", - цитирует Погребняка Metaratings.

"Зенит" завершил осеннюю часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги на второй строчке в турнирной таблице. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 сыгранных турах и на один балл отстают от лидирующего в чемпионате России "Краснодара".

Вторую часть сезона петербуржцы возобновят 27 февраля домашним матчем против калининградской "Балтики" в рамках 19-го тура РПЛ.

