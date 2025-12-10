Погребняк: никого не могу назвать из "Зенита" в числе лучших игроков года

"В 2025 году меня больше впечатлили полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков и форвард "Краснодара" Джон Кордоба. Из "Зенита" никого не могу назвать в числе лучших футболистов", - цитирует Погребняка Metaratings.
"Зенит" завершил осеннюю часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги на второй строчке в турнирной таблице. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 сыгранных турах и на один балл отстают от лидирующего в чемпионате России "Краснодара".
Вторую часть сезона петербуржцы возобновят 27 февраля домашним матчем против калининградской "Балтики" в рамках 19-го тура РПЛ.
