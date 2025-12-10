Ранее президент клуба Григорий Иванов сказал, что переговоры с Березуцким продолжаются.
"Березуцкий три дня назад был назначен. Также был согласован тренерский штаб. Дмитрий Смирнов входит в этот штаб, являясь помощником", — сказал Семенов "Спорт-Экспрессу".
Последним местом работы Василия Березуцкого был "Сабах" (2024–2025), с которым он выиграл Кубок Азербайджана (2024/2025).
После 21 тура чемпионата Первой лиги "Урал" с 41 очком располагается на 2-м месте турнирной таблицы.
Березуцкий назначен главным тренером "Урала" — источник
Фото: ПФК ЦСКА