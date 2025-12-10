Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Березуцкий назначен главным тренером "Урала" — источник

Президент екатеринбургской медиафутбольной команды "СиндЕкат" Андрей Семенов сообщил, что Василий Березуцкий уже назначен на пост главного тренера "Урала".
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее президент клуба Григорий Иванов сказал, что переговоры с Березуцким продолжаются.

"Березуцкий три дня назад был назначен. Также был согласован тренерский штаб. Дмитрий Смирнов входит в этот штаб, являясь помощником", — сказал Семенов "Спорт-Экспрессу".

Последним местом работы Василия Березуцкого был "Сабах" (2024–2025), с которым он выиграл Кубок Азербайджана (2024/2025).

После 21 тура чемпионата Первой лиги "Урал" с 41 очком располагается на 2-м месте турнирной таблицы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится