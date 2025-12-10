Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
2 - 3 2 3
КопенгагенЗавершен
Карабах
2 - 4 2 4
АяксЗавершен
Брюгге
0 - 1 0 1
Арсенал2 тайм
Бенфика
1 - 0 1 0
Наполи2 тайм
Атлетик
0 - 0 0 0
ПСЖ2 тайм
Байер
1 - 0 1 0
Ньюкасл2 тайм
Реал Мадрид
1 - 2 1 2
Манчестер Сити2 тайм
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Буде-Глимт2 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Пафос2 тайм

Макаров: хочу покинуть "Динамо" при этом тренерском штабе

Вингер "Динамо" Денис Макаров сообщил, что не хочет оставаться в клубе с и.о. главного тренера Роланом Гусевым.
Фото: ФК "Динамо"
"Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть "Динамо". Хочу пообщаться с клубом, чтобы меня отпустили", - цитируют Макарова "Известия".

Напомним, Ролан Гусев принял московское "Динамо" после отставки Валерия Карпина с поста главного тренера 17 ноября.

Денис Макаров защищает бело-голубые цвета с 2021 года. Контракт крайнего нападающего со столичным клубом истекает летом будущего года. В этом сезоне вингер принял участие в 12 матчах за команду, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу, проведя на поле в сумме 680 минут.

