"Для себя я принял решение, что при этом тренерском штабе во главе с Гусевым хочу покинуть "Динамо". Хочу пообщаться с клубом, чтобы меня отпустили", - цитируют Макарова "Известия".
Напомним, Ролан Гусев принял московское "Динамо" после отставки Валерия Карпина с поста главного тренера 17 ноября.
Денис Макаров защищает бело-голубые цвета с 2021 года. Контракт крайнего нападающего со столичным клубом истекает летом будущего года. В этом сезоне вингер принял участие в 12 матчах за команду, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу, проведя на поле в сумме 680 минут.
Макаров: хочу покинуть "Динамо" при этом тренерском штабе
Вингер "Динамо" Денис Макаров сообщил, что не хочет оставаться в клубе с и.о. главного тренера Роланом Гусевым.
Фото: ФК "Динамо"