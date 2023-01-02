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Радченко: уход Ловрена - потеря для "Зенита". Деян был капитаном клуба, постоянно играл в основном составе

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Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказался по поводу ухода из команды в "Лион" Деяна Ловрена.
Фото: ФК "Лион"
Уход Ловрена — потеря для "Зенита". Деян был капитаном клуба, постоянно играл в основном составе. Было видно, что тренерский штаб ему доверяет. Хорват очень здорово сыграл на чемпионате мира. Понятно, что у него были предложения от других клубов — вот он и решил уйти из "Зенита", - приводит мнение Радченко "Чемпионат".

33-летний хорват Деян Ловрен перебрался в стан "Зенита" летом 2022 года. Игрок был куплен на замену сербскому капитану Браниславу Ивановичу. С петербуржским коллективом защитник выиграл 2 титула чемпиона России и 3 суперкубка России. В своей первый же сезон Деян смог стать капитаном команды.

Нынешний сезон складывается для Ловрена отлично. Футболист вместе с "Зенитом" лидирует в российском первенстве после первой части сезона. За сине-бело-голубых хорват в 16 играх забил 1 гол и оформил 1 ассист. На ЧМ-2022 Деян был игроком стартового состава и помог Хорватии завоевать бронзовый комплект медалей. Сегодня "Зенит" объявил о переходе Ловрена во французский "Лион".


Ловрен Радченко Зенит
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