- Уходит 33-летний Ловрен – сразу паника? Давайте немножко будем проявлять самолюбие. У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия. Надо делать уклон на своих игроков, - приводит мнение Юрана "Чемпионат".
Сегодня "Зенит" сообщил о том, что хорват Деян Ловрен, выступающий на позиции центрального защитника, продолжит карьеру во французском "Лионе". Деян защищает цвета "Зенита" с 2020 года. С командой футболист смог выиграть 2 титула чемпиона России и 3 Суперкубка России. Ранее Ловрен выступал за "Ливерпуль", с которым побеждал в АПЛ и поднимал надо головой кубок ЛЧ. Также защитник добился большого успеха со сборной Хорватии. На ЧМ-2018 игрок вместе с "шашечными" взял серебряные медали, а на мундиале в Катаре – бронзовые.
Юран: уходит 33-летний Ловрен – сразу паника? Давайте проявим самолюбие. У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия
Экс-наставник "Химок" Сергей Юран высказался по поводу перехода Деяна Ловрена из "Зенит" в "Лион".
Фото: "Чемпионат"