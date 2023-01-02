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Юран: уходит 33-летний Ловрен – сразу паника? Давайте проявим самолюбие. У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия

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Экс-наставник "Химок" Сергей Юран высказался по поводу перехода Деяна Ловрена из "Зенит" в "Лион".
Фото: "Чемпионат"
- Уходит 33-летний Ловрен – сразу паника? Давайте немножко будем проявлять самолюбие. У нас же не Люксембург и не Швейцария, а Россия. Надо делать уклон на своих игроков, - приводит мнение Юрана "Чемпионат".

Сегодня "Зенит" сообщил о том, что хорват Деян Ловрен, выступающий на позиции центрального защитника, продолжит карьеру во французском "Лионе". Деян защищает цвета "Зенита" с 2020 года. С командой футболист смог выиграть 2 титула чемпиона России и 3 Суперкубка России. Ранее Ловрен выступал за "Ливерпуль", с которым побеждал в АПЛ и поднимал надо головой кубок ЛЧ. Также защитник добился большого успеха со сборной Хорватии. На ЧМ-2018 игрок вместе с "шашечными" взял серебряные медали, а на мундиале в Катаре – бронзовые.


Зенит Ловрен Юран
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