Контракт с "Химками" не подписан, но шанс есть. Сейчас Шукуров в отпуске, дома, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
22-летний Алимардон Шукуров, выступающий на позиции атакующего полузащитника, в нынешнем сезоне провел за белорусский "Неман" 1 игру, в которой смог оформить ассист. Также игрок сборной Кыргызстана отметился забитым мячом в ворота сборной России (1:2) в контрольном поединке. Контракт Алимардона с белорусским клубом рассчитан до декабря этого года. Рыночная стоимость Шукурова, по данным аналитического сайта Transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.
Агент игрока сборной Кыргызстана Шукурова: контракт с "Химками" не подписан, но шанс есть
Агент полузащитника сборной Кыргызстана Алимардона Шукурова Владимир Осипов рассказал о будущем игрока в подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Неман"