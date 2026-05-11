Никитин оценил победу "Зенита" над "Сочи"

"Зенит" уступал после первого тайма, но по результату этот отрезок судить нельзя. Команда показывала нормальный футбол. Было хорошее движение мяча и игроков. Много моментов создал Глушенков - он хорошо нырял между линиями. "Зенит" в итоге закономерно одержал победу", - сказал Никитин "Матч ТВ".
Вчера, 10 мая, состоялся матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Сочи". Встреча проходила на "Газпром Арене". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.
В составе "барсов" голом отличился Захар Федоров. За "Зенит" мячи забили Луис Энрике и Александр Ерохин.