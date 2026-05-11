Корнаухов: футбол перестал быть похож на мужской вид спорта

"Футбол перестал быть похож на мужской вид спорта. Он попал шипами, но не продавливал ногу до конца. Это фол на желтую карточку. Как по мне, то здесь красную можно было не давать", - сказал Корнаухов "Матч ТВ".
Вчера, 10 мая, состоялся матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и калининградской "Балтикой". Встреча проходила на "РЖД Арене". Красно-зеленые одержали победу со счетом 1:0.
В начале первого тайма защитник "Балтики" Кевин Андраде получил красную карточку.