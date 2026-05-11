Егоров - о "Динамо" - "Краснодар": матч не на жизнь, а на смерть

"Это будет матч не на жизнь, а на смерть. При этом мое мнение - "Динамо" ляжет костьми, чтобы взять реванш у "Краснодара" за два обиднейших поражения в концовках двух предыдущих чемпионатов.Причем одно из них привело к тому, что "Краснодар" отнял у "Динамо" чемпионство", - сказал Егоров "Матч ТВ".
Сегодня, 11 мая, состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и "Краснодаром". Встреча пройдет на "ВТБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Главным арбитром игры назначен Инал Танашев.