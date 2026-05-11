"Акрон" - "Ростов": на каком канале и когда смотреть матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 11 мая, состоится матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским "Акроном" и "Ростовом". Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене". Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этого матча.
На данный момент "Акрон" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. "Ростов" располагается на 10-й строчке с 30 баллами в своем активе.