- В такие команды два раза не зовут. Да и едва ли за него заплатили большие деньги, чтобы укрепить скамейку запасных… К тому же осенью он дебютировал в сборной. В конечном итоге всё будет зависеть только от Сергея, - передает слова Черевченко RT.
В декабре 2022 года московский "Локомотив" объявил о приходе в команду троих новичков - 18-летнего атакующего хавбека "Крыльев Советов" Сергея Пиняева, его одноклубника 23-летнего нападающего Максима Глушенкова и 27-летнего голкипера "Химок" Ильи Лантратова. "Железнодорожники" занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 17 матчах, "Крылья Советов" набрали 20 очков и находятся на 11 месте.
Черевченко - о трансфере Пиняева: в такие команды, как "Локомотив", два раза не зовут
Экс-главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко высказался о переходе к "железнодорожникам" вингера "Крыльев Советов" Сергея Пиняева.
Фото: РФС