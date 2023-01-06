– В "Торпедо" "хорошо" отработали: одного тренера сплавили, второго. "Торпедо", "Химки", "Факел" и "Локомотив" внизу и отстают немного от 12-го места. "Локо", мне кажется, избежит даже стыковых матчей. Оставшиеся три – кандидаты на вылет. Они разыграют две путевки, – цитирует Колыванова "Чемпионат".
Напомним, что текущий сезон Российской премьер-лиги в качестве главного тренера московского "Торпедо" начинал Александр Бородюк, который по итогам предыдущего сезона вывел "автозаводцев" из Футбольной национальной лиги (ныне – Первая лига) в РПЛ. Сейчас "Торпедо" тренирует Андрей Талалаев, который заступил на эту должность в октябре 2022 года. К этому времени он успел провести всего 8 матчей во главе "автозаводцев". В турнирной таблице РПЛ по итогам семнадцати сыгранных туров текущего сезона последние два места занимают московское "Торпедо" (6 очков) и подмосковные "Химки" (12 очков). На 14-м и 13-м месте располагаются воронежский "Факел" и московский "Локомотив", у которых по 13 очков.
Колыванов: кажется, что "Локомотив" избежит даже стыковых матчей. Кандидаты на вылет – "Торпедо", "Химки" и "Факел"
Бывший главный тренер "Уфы" Игорь Колыванов назвал претендентов на вылет из розыгрыша РПЛ текущего сезона.
Фото: ФК "Локомотив"