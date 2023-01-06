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Агент Барача: Матео едет на сборы с "Крыльями Советов", он всем доволен. Был интерес из ОАЭ, пока тишина

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Агент защитника "Крыльев Советов" Матео Барача Стипе Лапич рассказал о ближайших планах своего подопечного.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Интерес из ОАЭ к Матео был, но пока тишина. Конечно, он едет на сборы с "Крыльями". Игровым временем он тоже доволен, просто у него были две травмы по два месяца, из-за этого он сыграл не так много. Тренером он очень доволен, - передает слова Лапича Metaratings.ru.

28-летний хорватский центральный защитник Матео Барач играет за самарские "Крылья Советов" с февраля 2022 года. Первоначально футболист перешел к волжанам на правах аренды из "Сочи", по завершении сезона его трансфер был выкуплен за 500 тысяч евро. В текущем сезоне Барач принял участие в 12 матчах своей команды во всех турнирах - 8 в Российской премьер-лиге и 4 в Кубке России.


Крылья Советов Барач
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