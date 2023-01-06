"Думаю, уходить в Азию — скорее верное решение. У нас два варианта: либо Азия, либо никак. Мы там хоть какие-то деньги будем зарабатывать для команд и РФС. А так мы просто отовсюду отстранены", — цитирует Долгова "РБ Спорт".
Напомним, в ноябре президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация обсудит возможность перехода из УЕФА и АФК в ходе ближайшего заседания исполкома. Позднее дата голосования дважды переносилась. В конце декабря появилась информация, что РФС создал рабочую группу по вопросу перехода, которая до марта будет заниматься анализом такого шага.
Игрок "Химок" Долгов: уходить в Азию — скорее верное решение. Там хоть какие-то деньги заработаем
Форвард "Химок" Александр Долгов поделился мнением о вероятности перехода Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию.
Фото: ФК "Химки"