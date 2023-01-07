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Metaratings: Вендел обсудил возможность ухода из "Зенита" с руководством клуба

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Полузащитник "Зенита" Вендел может покинуть клуб в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, бразильский футболист обсудил свое будущее с руководством сине-бело-голубых. Вариант с расторжением контракта не рассматривается, питерцы согласны только на продажу Вендела.

Отмечается, что на футболиста уже есть спрос среди других команд.

Вендел проводит свой третий сезон в составе "Зенита". В текущем чемпионате России 25-летний хавбек забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах.

Источник: Metaratings


Зенит Вендел Российские трансферы
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