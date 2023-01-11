- Это первый его результативный сезон в РПЛ. В прошлом году точно так же много разговоров было про Гамида Агаларова. Надо смотреть, что будет дальше. Количество забитых голов говорит о многом, но уровень футболиста определяется стабильностью, - приводит комментарий Широкова "РБ Спорт".
Российский центральный нападающий Владимир Сычевой ярко проводит свой дебютный сезон в РПЛ. В нынешнем розыгрыше российского первенства после 17 туров возглавляет гонку голеадоров турнира. У Владимира 14 голов в 15 играх за "Оренбург". Также игрок забил 3 мяча в 4 играх Кубка России. Зимой 2022 года Сычевой, отказавшись от предложения "Зенита", перебрался в стан "Крыльев Советов". В предыдущем сезоне бомбардирскую гонку выиграл футболист Уфы Гамид Агаларов. Россиянин забил 19 мячей за 30 туров. С лета 2022 года Гамид защищает цвета грозненского "Ахмата", но пока не отличается высокой результативность. В этом сезоне форвард забил 2 мяча в 15 матчах за грозненский коллектив во всех соревнованиях.
"Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу, расположившись на 11 строчке. В активе команды Игоря Осинькина 20 набранных очков.
Широков – о Сычевом: количество забитых голов говорит о многом, но уровень футболиста определяется стабильностью
Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался по поводу форварда Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"