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Широков – о Сычевом: количество забитых голов говорит о многом, но уровень футболиста определяется стабильностью

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Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался по поводу форварда Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"
- Это первый его результативный сезон в РПЛ. В прошлом году точно так же много разговоров было про Гамида Агаларова. Надо смотреть, что будет дальше. Количество забитых голов говорит о многом, но уровень футболиста определяется стабильностью, - приводит комментарий Широкова "РБ Спорт".

Российский центральный нападающий Владимир Сычевой ярко проводит свой дебютный сезон в РПЛ. В нынешнем розыгрыше российского первенства после 17 туров возглавляет гонку голеадоров турнира. У Владимира 14 голов в 15 играх за "Оренбург". Также игрок забил 3 мяча в 4 играх Кубка России. Зимой 2022 года Сычевой, отказавшись от предложения "Зенита", перебрался в стан "Крыльев Советов". В предыдущем сезоне бомбардирскую гонку выиграл футболист Уфы Гамид Агаларов. Россиянин забил 19 мячей за 30 туров. С лета 2022 года Гамид защищает цвета грозненского "Ахмата", но пока не отличается высокой результативность. В этом сезоне форвард забил 2 мяча в 15 матчах за грозненский коллектив во всех соревнованиях.

"Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу, расположившись на 11 строчке. В активе команды Игоря Осинькина 20 набранных очков.


Сычевой Агаларов Широков
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