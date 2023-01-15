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МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
17:00
ФулхэмНе начат
П1 1.48X 4.7П2 6.6
Челси
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.82X 3.6П2 4.7
Тоттенхэм
19:30
АрсеналНе начат
П1 3.2X 3.55П2 2.26

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 2.55X 2.9П2 3.35
Альмерия
18:15
АтлетикоНе начат
П1 4.4X 3.65П2 1.86

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
14:30
ЛациоНе начат
П1 3.45X 3.75П2 2.06
Торино
17:00
СпецияНе начат
П1 1.72X 3.7П2 5.2
Удинезе
17:00
БолоньяНе начат
П1 1.98X 3.45П2 4.1
Аталанта
20:00
СалернитанаНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.6
Рома
22:45
ФиорентинаНе начат
П1 2.08X 3.4П2 3.75

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
15:00
ТруаНе начат
П1 1.45X 4.9П2 6.8
Реймс
17:00
НиццаНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.85
Монпелье
17:00
НантНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.85
Анже
17:00
КлермонНе начат
П1 2.38X 3.35П2 3.15
Тулуза
17:00
БрестНе начат
П1 1.98X 3.7П2 3.8
Монако
19:05
АяччоНе начат
П1 1.45X 4.7П2 7.4
Ренн
22:45
ПСЖНе начат
П1 5.2X 4.5П2 1.59

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Кавазашвили: при Абаскале "Спартак" способен выиграть золото РПЛ

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Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о перспективах команды с Гильермо Абаскалем на посту главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"
"Я убежден, что нынешний состав команды способен бороться с "Зенитом" за чемпионство. Сейчас "Спартак" при Абаскале играет здорово, они способны выиграть золотые медали. Посмотрим, что он придумает на вторую часть сезона", — цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".

Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под руководством испанского специалиста столичный коллектив набрал 36 очков по итогам 17 туров действующего сезона Российской Премьер-лиги. Красно-белые ушли на зимнюю паузу, занимая 2 место в таблице чемпионата – лидирует в национальном первенстве "Зенит", набравший 42 балла.


Кавазашвили Спартак Абаскаль
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