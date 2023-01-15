"Я убежден, что нынешний состав команды способен бороться с "Зенитом" за чемпионство. Сейчас "Спартак" при Абаскале играет здорово, они способны выиграть золотые медали. Посмотрим, что он придумает на вторую часть сезона", — цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Абаскаль возглавил "Спартак" летом 2022 года. Под руководством испанского специалиста столичный коллектив набрал 36 очков по итогам 17 туров действующего сезона Российской Премьер-лиги. Красно-белые ушли на зимнюю паузу, занимая 2 место в таблице чемпионата – лидирует в национальном первенстве "Зенит", набравший 42 балла.
Кавазашвили: при Абаскале "Спартак" способен выиграть золото РПЛ
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о перспективах команды с Гильермо Абаскалем на посту главного тренера.
Фото: ФК "Спартак"