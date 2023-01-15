По данным источника, екатеринбургский клуб принял решение не брать футболиста на тренировочный сбор. Отмечается, что главный тренер уральцев Виктор Гончаренко не видит 25-летнего хавбека в команде.
Наиболее вероятен вариант с уходом Гаджимурадова из клуба в зимнее трансферное окно. В его услугах заинтересован ряд команд Российской Премьер-лиги.
Гаджимурадов перешел в "Урал" из "СКА-Хабаровска" в январе 2021 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 10 матчах чемпионата страны и не отметился результативными действиями.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Гаджимурадов не входит в планы Гончаренко. Он покинет "Урал" зимой
Полузащитник Рамазан Гаджимурадов может покинуть "Урал".
Фото: РПЛ